В Тюмени значительно подорожали зарубежные туры

В Тюмени стоимость зарубежных туров за год увеличилась на 20-25%. Это связано с санкциями, изменением курса валют и увеличением цены на обслуживание самолетов, сообщили travel-эксперты Альберт Бодокия и Александр Тепляков.
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