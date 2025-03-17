Царьград
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Царьград

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"Дочка" Google в России задолжала русским небывалую сумму — счёт идёт на квинтиллионы рублей

"Дочка" Google в России задолжала русским небывалую сумму — счёт идёт на квинтиллионы рублей

Долг "дочки" Google перед русскими телеканалами, включая "Царьград", составляет 91,5 квинтиллиона рублей.

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