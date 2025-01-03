В Ярославской области полицейские присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники ОБ ППСП УМВД России по Ярославской области совместно с председателем совета ветеранов Александром Кудрявцевым принесли подарки и поделились новогодним настроением с ребятами из школы-интернат № 8 им.
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