Главком объявил, что они не справляются с задачей удержания позиций. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о принятии «кадровых решений» в отношении командиров ряда бригад ВСУ.
Сырский сообщил о смене командования ряда бригад ВСУ
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Сколько генералов местами не меняйте, а Сырского лучше убирайте!
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16 час.
A
Air
"Сырой труп"- меняет главарей банд в хуторах и деревнях, прежние бандиты- атаманы банд, не оправдали надежд фюрера и хозяев-англожидов.
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15 час.
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