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Сырский сообщил о смене командования ряда бригад ВСУ

Сырский сообщил о смене командования ряда бригад ВСУ

Главком объявил, что они не справляются с задачей удержания позиций. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о принятии «кадровых решений» в отношении командиров ряда бригад ВСУ.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Сколько генералов местами не меняйте, а Сырского лучше убирайте!
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16 час.
A
Air
&quot;Сырой труп&quot;- меняет главарей банд в хуторах и деревнях, прежние бандиты- атаманы банд, не оправдали надежд фюрера и хозяев-англожидов.
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15 час.

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