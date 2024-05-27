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The Times: охранник Зеленского приказал сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

The Times: охранник Зеленского приказал сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

Полковник Госохраны президента Украины Владимира Зеленского, который готовил покушение на лидера страны, в начале специальной военной операции (СВО) приказал своим подчиненным сложить оружие, если Вооруженные силы (ВС) России войдут в Киев.

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