Полковник Госохраны президента Украины Владимира Зеленского, который готовил покушение на лидера страны, в начале специальной военной операции (СВО) приказал своим подчиненным сложить оружие, если Вооруженные силы (ВС) России войдут в Киев.
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