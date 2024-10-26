Лебедев: на Украине военкомы держат мобилизованных в подвалах и избивают

Украинские военкомы задерживают мужчин призывного возраста на улицах, после чего помещают их в подвалы, где избивают и не дают еды и воды, чтобы заставить подписать документы о вступлении в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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