Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила ивановна
    Откуда столько психов-общественников повылазило. Очередной дурдом закрыли??SHOT: активисты п...
  • Валерий
    Только по мере реализации планов Президента России.Нардеп Шевченко: ...
  • авдей НА
    Сука какая там увидел евреи бьют аккуратно на украине не видет повылазило мразьГлава МАГАТЭ Грос...

Лебедев: на Украине военкомы держат мобилизованных в подвалах и избивают

Лебедев: на Украине военкомы держат мобилизованных в подвалах и избивают

Украинские военкомы задерживают мужчин призывного возраста на улицах, после чего помещают их в подвалы, где избивают и не дают еды и воды, чтобы заставить подписать документы о вступлении в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх