В Москве за сутки под лед провалились четверо, один погиб

Четыре человека провалились под лед в Москве за минувшие сутки. Один из них погиб. Фото: pixabay.com Как стало известно «ЭХО МЕДИА», случай со смертельным исходом произошел утром в воскресенье в парке имени 850-летия Москвы.
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