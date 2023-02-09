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Касаткина о том, что поражение от нее запустило трансформацию Барти: «Все могут сказать мне спасибо за то, что Эш стала для всех занозой в заднице»

Дарья Касаткина прокомментировала слова Эшли Барти, что поражение от нее на «Уимблдоне»-2018 заставило австралийку пересмотреть подход к карьере.

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