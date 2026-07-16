Политика как он...
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Политика как она есть

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The Economist: Дональд Трамп оказался в тупике в своём противостоянии с Ираном

The Economist: Дональд Трамп оказался в тупике в своём противостоянии с Ираном

Президент США столкнулся с отсутствием хороших вариантов урегулирования конфликта. В начале военных действий глава Белого дома предложил Тегерану «щедрую сделку»: в обмен на открытие Ормузского пролива и отказ от ядерных амбиций Вашингтон обещал сотни миллиардов долларов инвестиций.

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