The Economist: Дональд Трамп оказался в тупике в своём противостоянии с Ираном

Политика как она есть

Президент США столкнулся с отсутствием хороших вариантов урегулирования конфликта. В начале военных действий глава Белого дома предложил Тегерану «щедрую сделку»: в обмен на открытие Ормузского пролива и отказ от ядерных амбиций Вашингтон обещал сотни миллиардов долларов инвестиций.