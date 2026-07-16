The Economist: Дональд Трамп оказался в тупике в своём противостоянии с Ираном

Президент США столкнулся с отсутствием хороших вариантов урегулирования конфликта. В начале военных действий глава Белого дома предложил Тегерану «щедрую сделку»: в обмен на открытие Ормузского пролива и отказ от ядерных амбиций Вашингтон обещал сотни миллиардов долларов инвестиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии