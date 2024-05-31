Что ждет рынок: новая оценка последствий отказа США от закупки урана у России Татьяна АрестоваУран из России оказался в «черном списке» США, согласно закону, недавно подписанному американским президентом Джо Байденом.
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