Сальдо: Шесть складов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении

Руководитель Херсонщины Владимир Сальдо поделился сведениями о том, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации при помощи ракетного и артиллерийского вооружения ударили по складским помещениям ВС киевского режима, в которых противник хранил боеприпасы.
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