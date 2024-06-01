Сальдо: Шесть складов ВСУ уничтожены на Херсонском направлении

Руководитель Херсонщины Владимир Сальдо поделился сведениями о том, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации при помощи ракетного и артиллерийского вооружения ударили по складским помещениям ВС киевского режима, в которых противник хранил боеприпасы.