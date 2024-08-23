Кузнецов Михаил Происшествия Тревожные новости поступили от главы региона Завтра, 24 августа, ВСУ планируют предпринять высадку на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана.
ВСУ попытаются зайти в Херсонскую область с Черного моря
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИА
Ирина Александровна
На войне, противник, конечно, может нанести ответный удар, но как российские войска не заметили многочисленную группировку противника возле Курска? И почему противнику оставили возможность её пополнять?
Ответить
11 час.
Пульхерия Djem
Какой позор, чудище???
Ответить
10 час.
ШКИПЕР
Это очень большой вопрос к МО РФ !
Ответить
7 час.
Свежие комментарии