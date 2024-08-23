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Политика как она есть

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ВСУ попытаются зайти в Херсонскую область с Черного моря

ВСУ попытаются зайти в Херсонскую область с Черного моря

Кузнецов Михаил  Происшествия Тревожные новости поступили от главы региона Завтра, 24 августа, ВСУ планируют предпринять высадку на Тендровскую и Кинбурнскую косы в Херсонской области со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана.

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
На войне, противник, конечно, может нанести ответный удар, но как российские войска не заметили многочисленную группировку противника возле Курска? И почему противнику оставили возможность её пополнять?
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11 час.
Пульхерия Djem
Какой позор, чудище???
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10 час.
ШКИПЕР
Это очень большой вопрос к МО РФ !
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7 час.

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