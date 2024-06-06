Кто и зачем запрещает звездам откровенно одеваться ?

Фото: Соцсети Сценический костюм Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе вызвал бурю негодования. Депутат Курултая Башкортостана и глава «Лиги безопасного интернета» раскритиковали певицу за откровенный наряд, посчитав его неуместным на концерте, где присутствовали дети.
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