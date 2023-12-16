Медвежий угол
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Медвежий угол

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Большой заплыв: После выступления Путина, «небратья» начали массово отходить с левого берега

Большой заплыв: После выступления Путина, «небратья» начали массово отходить с левого берега

Avia.pro - Новости Публикация кадров членами формирований «небратьев», на которых видно масштабный отход небольших групп оппонента с левого берега реки, вызвала резонанс в интернете.

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Комментарии
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М
Мария
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