Россия и Китай полетят на Луну. Соглашение одобрено правительством

Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения с Китаем по Международной научной лунной станцииПравительство России сделало важный шаг на пути к укреплению своего потенциала в области освоения космоса за счет международного сотрудничества, одобрив внесение в Государственную Думу законопроекта о ратификации соглашения с Китаем.