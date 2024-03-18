Россия и Китай полетят на Луну. Соглашение одобрено правительством

Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта о ратификации соглашения с Китаем по Международной научной лунной станцииПравительство России сделало важный шаг на пути к укреплению своего потенциала в области освоения космоса за счет международного сотрудничества, одобрив внесение в Государственную Думу законопроекта о ратификации соглашения с Китаем.
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