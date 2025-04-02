Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что посетит Вашингтон

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал новость телеканала CNN о том, что на этой неделе планируется его визит в Вашингтон.