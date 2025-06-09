Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Офису Зеленского на карте показали, где будет армия Украины в сентябре, а где — к концу года

Офису Зеленского на карте показали, где будет армия Украины в сентябре, а где — к концу года

Российская армия к сентябрю 2025 года полностью освободит от украинцев ДНР и ЛНР. К концу 2025 года будет создана «буферная зона» вдоль северной границы Украины, включая часть Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

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