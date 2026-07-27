Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Суд в Москве признал законным увольнение топ-менеджера инженерной компании за разглашение коммерческой тайны через нейросеть DeepSeek, отказав ей в иске о восстановлении и выплате пяти миллионов рублей «золотого парашюта».
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