Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Суд в Москве признал законным увольнение топ-менеджера инженерной компании за разглашение коммерческой тайны через нейросеть DeepSeek, отказав ей в иске о восстановлении и выплате пяти миллионов рублей «золотого парашюта».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии