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Юрист Бойко заявил, что РФ может изъять активы США в соответствии с указом Путина

Юрист Бойко заявил, что РФ может изъять активы США в соответствии с указом Путина

Россия вправе изъять активы США в ответ на действия Запада. Сделать это можно в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в том случае, если страны «Большой семерки» все же решат использовать доходы от российских замороженных активов.

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