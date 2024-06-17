В Белом доме объяснили, почему Байден застыл на сцене в Лос-Анджелесе

Также известно, что Байден привлек к предвыборной кампании Джорджа Клуни и Джулию Робертс. Заместитель пресс-секретаря Белого дома США Эндрю Бэйтс попытался объяснить, почему американский президент Джо Байден так странно себя вел на предвыборном мероприятии в Лос-Анджелесе.
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