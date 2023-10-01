В истории России 2 октября отметилось важными фактами Наталия КозинченкоКалендарь современной России очень интересен для изучения ведь в нем каждый день наполнен важными событиями исторического характера.
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