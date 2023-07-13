Ученые СКФУ предложили, как сделать систему "Умный город" еще совершеннее

Группа ученых Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в сотрудничестве с зарубежными и отечественными коллегами предложила более совершенный протокол связи для сети "Умный город".
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