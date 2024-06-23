❗️Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители, кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.