В Псковской области извинились из-за песни Верки Сердючки на дискотеке

Включение песни Верки Сердючки (сценический псевдоним украинского певца Андрея Данилко) в программу дискотеки в районном Доме культуры в Псковской области было случайным, об этом сообщило руководство учреждения.
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