Экстренные бригады дорожников провели снегоуборочные работы

Конец ноября ознаменовался первым снегом, в связи с чем Государственная администрация автомобильных дорог сообщает, что дорожные рабочие в течение всей ночи обеспечивали движение в зимних условиях на национальных дорогах в северной и центральной частях страны.
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