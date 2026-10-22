ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Населенный пункт Червоный Яр в Запорожской области был для ВСУ стратегически важной высотой, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 155-го полка 55-й дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Больтазар.
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