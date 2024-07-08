Филиппины и Япония заключили соглашение об оборонном сотрудничестве

REUTERS/Lisa Marie David Власти Филиппин и Японии заключили соглашение об оборонном сотрудничестве, в рамках которого военнослужащие двух стран могут взаимодействовать и обмениваться опытом на территории друг друга.
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