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AC: Запад напрямую вступил в конфликт с Россией

AC: Запад напрямую вступил в конфликт с Россией

Западные партнеры президента Владимира Зеленского, уверенные в том, что Кремль не станет отвечать на любые их действия по поддержке Украины, теперь определенно напрямую ведут войну с Россией.

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Комментарии
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Людмила Прищепа
Центры принятия решений находятся не на Украине. На Украине производят реализацию принятых решений при помощи тех, кто принял решения. Вот только добраться до этих решателей сложно, если не назвать это невозможным. Трудная задача и опасно для России.
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