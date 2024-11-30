Западные партнеры президента Владимира Зеленского, уверенные в том, что Кремль не станет отвечать на любые их действия по поддержке Украины, теперь определенно напрямую ведут войну с Россией.
AC: Запад напрямую вступил в конфликт с Россией
Комментарии
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Людмила Прищепа
Центры принятия решений находятся не на Украине. На Украине производят реализацию принятых решений при помощи тех, кто принял решения. Вот только добраться до этих решателей сложно, если не назвать это невозможным. Трудная задача и опасно для России.
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