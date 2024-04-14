Вице-маршал Белл: атака Ирана могла закончиться намного хуже для Израиля

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что запуск баллистических ракет по территории Израиля со стороны Ирана являлся "серьезным нападением", однако "все могло закончиться намного хуже".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии