Сирия: кто вдохновил и организовал атаку боевиков на Алеппо?

Выступая на пресс-конференции по итогам экстренных переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что объяснять события в Сирии внешним вмешательством на данном этапе неправильно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии