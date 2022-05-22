Политолог Матвейчев объяснил, почему Турция может не допустить в НАТО Швецию и Финляндию

На фоне заявлений Турции о том, что она не поддерживает идею присоединения к НАТО Финляндии и Швеции различные специалисты начали говорить о том, что Анкару саму могут отлучить от военно-политического блока — то бишь, исключить из числа членов.
На фоне заявлений Турции о том, что она не поддерживает идею присоединения к НАТО Финляндии и Швеции различные специалисты начали говорить о том, что Анкару саму могут отлучить от военно-политического блока — то бишь, исключить из числа членов.
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