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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Политолог Матвейчев объяснил, почему Турция может не допустить в НАТО Швецию и Финляндию

На фоне заявлений Турции о том, что она не поддерживает идею присоединения к НАТО Финляндии и Швеции различные специалисты начали говорить о том, что Анкару саму могут отлучить от военно-политического блока — то бишь, исключить из числа членов.

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