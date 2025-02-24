Внезапно оказалось, что Ургант решил вернуться. Правда в оригинальном формате, который многих удивит… Короче, наш Ваня решил тоже дать большое зарубежное турне.
Ургант решил вернуться – но пока только в Израиль, Ереван и Тбилиси
Комментарии
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Сергей Плугарев
Не знаю для кого ванёк старался Когда так глупо обосрался Исчез с экрана? – Слава Богу! Нормальному освободил дорогу К нему уже вопросов больше нет Вопросы к тем – кто явится на тот концерт.
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23 час.
Рамиль Странник
согласен
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19 час.
Пульхерия Djem
Помню, как в ЕГО программе хаматова припёрлась в жовто-блакитном одеянии и ,а ну давай ржать на пару. Он же мог сказать- чулпанка ,в моей передаче поддержка руины - ТАБУ. Но нет-веселились. И чё теперь, весело обоим? ванятка, так ты без политики вдруг возжелал??? ПОЧЕМУУУУУУ???
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15 час.
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