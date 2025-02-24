Ургант решил вернуться – но пока только в Израиль, Ереван и Тбилиси

Не знаю для кого ванёк старался Когда так глупо обосрался Исчез с экрана? – Слава Богу! Нормальному освободил дорогу К нему уже вопросов больше нет Вопросы к тем – кто явится на тот концерт.

Пульхерия Djem

Помню, как в ЕГО программе хаматова припёрлась в жовто-блакитном одеянии и ,а ну давай ржать на пару. Он же мог сказать- чулпанка ,в моей передаче поддержка руины - ТАБУ. Но нет-веселились. И чё теперь, весело обоим? ванятка, так ты без политики вдруг возжелал??? ПОЧЕМУУУУУУ???