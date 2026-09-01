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Воронежские новости

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Проспект Революции в Воронеже станет пешеходным на День города

Проспект Революции в Воронеже станет пешеходным на День города

В праздничный день, 12 сентября, перекроют движение транспорта на проспекте Революции, а также на участке у Кольцовского сквера.

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