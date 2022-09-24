Дэвид Култхард: Бинотто что ли попадает в аварии и конструирует двигатели?

Дэвид Култхард: Бинотто что ли бьёт машины и конструирует двигатели?FerrariБывший гонщик Формулы 1, вице-чемпион 2001 года Дэвид Култхард призвал не свалить на руководителя Ferrari Маттиа Бинотто вину за неудачи команды по ходу нынешнего сезона.