Диана Арбенина продала два особняка в США

Певица купила недвижимость в Америке всего пару лет назад, но уже решила от неё избавиться.Солистка рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, выступившая против проведения СВО, продала два особняка в США, которые купила в 2022 году.
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