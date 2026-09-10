Екатеринбургские врачи спасли пенсионерку с гигантской аневризмой

Екатеринбургские врачи спасли 72-летнюю женщину. Во время планового обследования у нее нашли гигантскую аневризму – выпячивание истонченной стенки сосуда, питающего головной мозг.
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Современная наука, в частности медицина, многое делает для того, чтобы выявлять заболевания, о которых пациент и не подозревает и спасать людей. Всё это говорит о том, что жизнь человека ценна. Интересно то, что для нашего Создателя люди очень дороги. В Слове Бога говорится: «Господь был счастлив сотворённым Им миром и счастлив был, увидя сотворённых Им людей». Притчи, 8 глава — Библия — Современный перевод WBTC.
Печально то, что сами люди часто относятся к своему здоровью пренебрежительно.