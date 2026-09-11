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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья, Олисе, Ферран, Эдегор, Куртуа, Батурина, Дест – в команде недели ЛЧ

УЕФА составил символическую сборную 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.  Вратарь: Тибо Куртуа (« Реал »); Защитники:  Арчи Браун (« Фенербахче »), Пау Торрес (« Астон Вилла »), Марк Бартра (« Бетис »), Серджиньо Дест ( ПСВ ); Полузащитники:  Мартин Батурина («Комо»), Мартин Эдегор (« Арсенал »); Нападающие: Ферран Торрес (« ПСЖ »), Майкл Олисе (« Бавария »),  Эрмедин Демирович (« Штутгарт »), Рафинья (« Барселона »).

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