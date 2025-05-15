Объем продаж в онлайн-торговле снизился в два раза из-за сбоев в интернете на прошлой неделе. Об этом в четверг, 15 мая, «Известиям» рассказали аналитики АТОЛ, которые провели исследование на основе обезличенных данных продаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии