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Собянин рассказал, как школьники учатся работе с историческими документами

В Москве реализуется проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения», призванный познакомить школьников и студентов с работой Главархива и научить их анализу исторической информации, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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