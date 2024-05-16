Собянин рассказал, как школьники учатся работе с историческими документами

В Москве реализуется проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения», призванный познакомить школьников и студентов с работой Главархива и научить их анализу исторической информации, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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