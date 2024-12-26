ВТБ назвал три сценария с ключевой ставкой в 2025 году и главные вызовы для банков

К сложностям относятся высокая ставка ЦБ РФ и трансграничные расчеты Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал журналистам, что сейчас возможны три сценария дальнейшей динамики ключевой ставки.
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