Экономист Сильвестров: ЦБ может повысить ставку на фоне повышения инфляции

На фоне повышения инфляции Центральный банк (ЦБ) может незначительно повысить ключевую ставку. Однако ее резкое увеличение способно серьезно ударить по экономике.
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