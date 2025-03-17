Хоккеист Кузнецов пошутил, что Овечкин забросит восемь шайб в следующем матче

«Вашингтон» 18 марта примет «Детройт Ред Уингз» Российский хоккеист Александр Овечкин должен побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в этом сезоне, заявил в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» игрок петербургского СКА Евгений Кузнецов.
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