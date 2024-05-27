Губернатор Орловской области сообщил о гибели человека при падении дрона на АЗС

В ходе массированной атаки на Орловскую область украинский дрон упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны, в результате чего, по предварительной информации, погиб один человек, еще трое пострадали.
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