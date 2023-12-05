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Песков заявил об экстраординарной роли Путина в мире

Песков заявил об экстраординарной роли Путина в мире

Президент России Владимир Путин играет на международной арене экстраординарную роль, заявил 5 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выдвижение российского лидера на звание человека года по версии Time.

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