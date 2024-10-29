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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин об 1:2 от «Краснодара»: «Чтобы выигрывать у такой команды, нужно, чтобы такие невероятные голы Кордобы не влетали в ворота «Крыльев» 

— Можно сказать, что гол Кордобы мог надломить вашу команду? — Конечно. Мы не очень довольны, как мы играли, но мы не позволяли «Краснодару» создавать моменты.

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