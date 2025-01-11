Мировые СМИ: кто же начал войну на Украине и зачем Зеленский отрезает себе нос»?

Юрий Ильинов

На ВЭФ заявили о революции ИИ: беспощадная автоматизация навсегда изменит рынок труда Всемирный экономический форум показал, что компании по всему миру планируют сократить работников из-за технологий искусственного интеллекта. Владельцы бизнеса также рассчитывают обучить персонал навыкам использования ИИ. Искусственный интеллект (ИИ) показал свои возможности сменить человеческие ресурсы. Около 41% компаний в мире рассчитывают сократить персонал к 2030 году из-за влияния ИИ, который способен автоматизировать многие задачи. Об этом сообщили CNN после опроса в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ). В ходе своего доклада управляющий директор мероприятия Саадия Захиди заявила, что навыки ИИ становятся всё более востребованными. Около 62% компаний в мире планируют нанять больше сотрудников для работы с искусственным интеллектом. При этом 77% работодателей намерены обучить свой персонал навыкам работы с ИИ в ближайшие годы. На ВЭФ признали, что рынок труда меняется под влиянием искусственного интеллекта. Появился спрос на технологичные должности, снизилась востребованность в других сферах, например, таких как графический дизайнер. Также ожидают сокращения почтовых работников, секретарей и специалистов по расчётам заработной платы. Стоит отметить, что наряду с ростом популярности ИИ в России значительное влияние на рынок труда оказали курьеры. Ранее «ПЕТЕРБУРГ МЕДИА» писал об обвинениях служб доставки в подрыве долгосрочной экономики страны.