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ФедералПресс

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Семья жертвы теракта в Бердянске заявила, что ее не запугать

Семья жертвы теракта в Бердянске заявила, что ее не запугать

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 марта, ФедералПресс. В избирательной комиссии Запорожской области заявили, что семью погибшей в результате теракта в Бердянске члена участковой избирательной комиссии (УИК) № 260 Елены Ильиной запугать не удалось – на место сотрудницы УИК придет работать ее сын.

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