Семья жертвы теракта в Бердянске заявила, что ее не запугать

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 марта, ФедералПресс. В избирательной комиссии Запорожской области заявили, что семью погибшей в результате теракта в Бердянске члена участковой избирательной комиссии (УИК) № 260 Елены Ильиной запугать не удалось – на место сотрудницы УИК придет работать ее сын.