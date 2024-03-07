Семья жертвы теракта в Бердянске заявила, что ее не запугать

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 марта, ФедералПресс. В избирательной комиссии Запорожской области заявили, что семью погибшей в результате теракта в Бердянске члена участковой избирательной комиссии (УИК) № 260 Елены Ильиной запугать не удалось – на место сотрудницы УИК придет работать ее сын.
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