Аксаков призвал ЦБ решительнее реагировать на рост инфляции

Дефицит бюджета в 2024 году увеличился практически в два раза. Планировали 1,6 триллиона рублей, по факту, как прогнозирует Министерство экономического развития, цифра будет больше — 3,3 триллиона рублей.
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