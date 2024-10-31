Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 058 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лазарев
    Вулин, хватит брехать, а то возникает законный вопрос - сколько тебе платит вучич?                                   ...В Сербии поблагод...
  • Владимир Воробьев
    https://blagievesti.wordpress.com/2024/10/27/за-делом-военных-должно-последовать/Депутат Жуков сра...
  • Владимир Воробьев
    Сам-то понял, что сказал? "Можем ли мы пойти на такие риски в условиях колоссальных рисков" - подчеркнул ЖуковДепутат Жуков сра...

Аксаков призвал ЦБ решительнее реагировать на рост инфляции

Аксаков призвал ЦБ решительнее реагировать на рост инфляции

Дефицит бюджета в 2024 году увеличился практически в два раза. Планировали 1,6 триллиона рублей, по факту, как прогнозирует Министерство экономического развития, цифра будет больше — 3,3 триллиона рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх