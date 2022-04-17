2-й номер драфта-2021 Бенирс забросил 1-ю шайбу в НХЛ. У новичка «Сиэтла» 2 очка в 2 матчах

2-й номер драфта-2021 Мэттью Бенирс забросил 1-ю шайбу за «Сиэтл» в НХЛ. 19-летний американец отличился в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (4:3 Б).
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