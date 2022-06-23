Простой обряд на сохранение красоты

Обратите внимание: Типы красоты. Вам понадобится 1) натуральное молоко не из магазина 2) заранее купите красную самую красивую розу без сдачи 3) цветки мальвы ( сушеные можно купить в магазинах с травами) На полнолуние добавьте в молоко горсть сухих цветов мальвы , и лепестки красной розы и прочитайте 3 раза такой заговор : Как молоко бело так и кожа моя бела , как Роза красна так щёки мои румяны как молоко бело а Роза красна и прекрасна , так и я красоту себе привлекаю все морщины прыщи итп с лица вымываю , красота моя не поблекнет да будет так , умыться молоком и идти спать , данный ритуал поможет сохранить вам молодость и красоту #красота #обряд #магия #полнолуние Еще по теме здесь: Красота и здоровье.